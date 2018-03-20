Игрок «Зальцбурга» Мунас Даббур во время игры потерял сознание

Игрок футбольного клуба «Зальцбург» израильтянин Мунас Даббур во время игры с венской командой «Аустрия» потерял сознание. Отметим, что матч проходил в ходе чемпионата Австрии.

Анна Котова

Противостояние было организовано 18 марта. Встреча двух клубов завершилась победой «Зальцбурга» со счетом 5:0. Во время этого турнира форвард Мунас Даббур врезался с защитником «Аустрии» Штефаном Штанглем. Данное столкновение привело к тому, что Мунас на несколько минут впал в беспамятство.Сообщается, что спортсмена сразу же привезли в больницу. Медики выявили у него легкое сотрясение. Отметим, что пока нет ни какой информации, будет ли спортсмен участвовать в товарищеском матче сборной Израиля и Румынии.