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| | Игрок «Зальцбурга» Мунас Даббур во время игры потерял сознание

Игрок «Зальцбурга» Мунас Даббур во время игры потерял сознание

Сегодня, 14:31
Игрок футбольного клуба «Зальцбург» израильтянин Мунас Даббур во время игры с венской командой «Аустрия» потерял сознание. Отметим, что матч проходил в ходе чемпионата Австрии.

Игрок «Зальцбурга» Мунас Даббур во время игры потерял сознание

 

Противостояние было организовано 18 марта. Встреча двух клубов завершилась победой «Зальцбурга» со счетом 5:0. Во время этого турнира форвард Мунас Даббур врезался с защитником «Аустрии» Штефаном Штанглем. Данное столкновение привело к тому, что Мунас на несколько минут впал в беспамятство.

Сообщается, что спортсмена сразу же привезли в больницу. Медики выявили у него легкое сотрясение. Отметим, что пока нет ни какой информации, будет ли спортсмен участвовать в товарищеском матче сборной Израиля и Румынии.
Анна Котова
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