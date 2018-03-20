Месси рассказал о проблемах с ростом

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал о своих проблемах с ростом в детском возрасте.

В детстве у нападающего «Барселоны» обнаружили дефицит соматотропина – гормона роста. По словам футболиста, родители ему делали уколы в ноги с 8 лет. В 12-летнем возрасте парень самостоятельно каждый вечер колол себе гормон роста. Месси назвал эту процедуру рутинной. «Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал», - вспоминал футболист. Маленький рост мог стать преградой в его будущей карьере.После подписания контракта с клубом «Барселона», совет директоров принял решение помочь юному футболисту, оплатив лечение, стоящее около 90 тыс евро в год. На сегодня рост известного аргентинского футболиста составляет 169 см.30-летнего футболиста называют одним из лучших игроков всех времен. На его счету множество побед и рекордов.