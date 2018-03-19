Скандальный волейболист Спиридонов получил штраф и диквалификацию

Волейболист «Енисея» из города Краснодар Алексей Спиронов за собственное неспортивное поведение получил запрет на участие в следующих двух матчах и штраф в размере 50 тыс рублей. Дело в том, что во время четвертой партии спортсмен ударил ногой по тренерскому стулу и разбил «фонарь» тайм-аутов и замен.

В том матче с «Динамо-ЛО» красноярской команде все же удалось получить победу со счетом 3-1. Сегодня должен пройти второй матч с «Динамо-ЛО», по результатам которого побудитель может завершить текущий сезон.

За свое неспортивное поведение волейболист Алексей Спиридонов из красноярской команды «Енисей» получил дисвалификацию на следующие два матча, а также требование заплатить 50 тыс рублей в качестве штрафа. В первом же матче плей-аута спортсмен был удален из-за того, что во время четвертой партии ударил ногой по стулу тренера и разбил «фонарь», который сигнализировал про замены и тайм-ауты. Тогда волейболисту были показаны красная и желтая карточки.