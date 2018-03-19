Скандальный волейболист Спиридонов получил штраф и диквалификацию

За свое неспортивное поведение волейболист Алексей Спиридонов из красноярской команды «Енисей» получил дисвалификацию на следующие два матча, а также требование заплатить 50 тыс рублей в качестве штрафа. В первом же матче плей-аута спортсмен был удален из-за того, что во время четвертой партии ударил ногой по стулу тренера и разбил «фонарь», который сигнализировал про замены и тайм-ауты. Тогда волейболисту были показаны красная и желтая карточки.
Скандальный волейболист Спиридонов получил штраф и диквалификациюСегодня, 19:44
Известный спортсмен Джефф Монсон выиграл бой после того, как получил нокаут. Соперник американца нарушил правила и ударил поверженного противника ногой после
Известным в Голландии пляжным волейболистом Стивом Ван де Вельде был получен тюремный срок в четыре года за изнасилование в отношение 12-летней жительницы
Российский теннисист Михаил Южный одиннадцать раз ударил себя по голове ракеткой в ходе матча первого круга «Ролан Гаррос-2015» против Дамира Джумхура. Об этом