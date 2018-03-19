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| | 70-летний Шварценеггер участвовал в конкурсе бодибилдеров

70-летний Шварценеггер участвовал в конкурсе бодибилдеров

Сегодня, 18:44
Знаменитый актер и политик Арнольд Шварценеггер по-прежнему полон сил и энергии. Недавно он поучаствовал в конкурсе бодибилдеров в Мельбурне, где удивил присутствующих.

 

70-летний Шварценеггер участвовал в конкурсе бодибилдеров

 

В минувшем году «Железному Арни» исполнилось 70 лет. При этом звездный актер, как и ранее, занимается физической культурой, продолжая следить за своим телом. Недавно он отправился в Австралию, где решил поучаствовать в спортивном мероприятии среди аматоров. Демонстрировать торс Шварценеггер не стал, но и без этого люди смогли разглядеть мускулатуру актера, который надел костюм, хорошо подчеркнувший его фигуру.
 

70-летний Шварценеггер участвовал в конкурсе бодибилдеров

 

В интервью с репортерами Шварценеггер отметил, что не обращает внимание на возраст. По его словам, он знает о 70-летии, но лично для него это все формальность. «Арни» заявил, что ощущает себя минимум на 20 лет моложе, у него много сил и большая работоспособность. Шварценеггер продолжает сниматься в фильмах, каждый день чувствует яркость жизни, а себя полезным для нее.

Никита Готский
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