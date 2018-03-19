Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Футболист Александр Довбня может сменить команду

Футболист Александр Довбня может сменить команду

Сегодня, 15:43
Вратарь футбольной команды «СКА-Хабаровск» Александр Довбня возможно сменит в конце сезона клуб и вступит в московский ЦСКА. Представители московского клуба предлагают спортсмену контракт на пять лет.

Футболист Александр Довбня может сменить команду

 

Сообщается, что в ЦСКА Довбня станет вторым голкипером после основного игрока Игоря Акинфеева. Руководство ЦСКА прекрасно понимает, что 32-летнему вратарю пока нет замены, есть только неопытный спортсмен Илья Помазун. Однако Довбня показал себя с лучшей стороны в этом сезоне. Отметим, что во время матча «СКА-Хабаровск» против «Спартака» из Москвы спортсмен сделал 12 сейвов, а также отбил 11-метровый пенальти.

Команда из Хабаровска занимает 16 позицию в чемпионате России. Отметим, что Александр Довбня в 21 туре не отбил 37 мячей. По подсчетам, в среднем футболист за матч пропустил 1,76 гола.
Анна Котова
Новости по теме
Вратарь «Спартака» Селихов появится на поле с первых минут игры с ЦСКА
Вратарь «Спартака» Селихов появится на поле с первых минут игры с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Александр Селихов появится на поле с первых минут игры с ЦСКА. Голкипером «армейцев» назначили Игоря Акинфеева. Это стало известно благодаря

ЦСКА подписал новый контракт с Жамалетдиновым
ЦСКА подписал новый контракт с Жамалетдиновым

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов подписал новый контракт со своей командой. Об этом событии сообщается на сайте клуба.

ЦСКА не стал продлевать контракт с Амиром Натхо
ЦСКА не стал продлевать контракт с Амиром Натхо

Руководство футбольного клуба отказалось продлевать контракт с полузащитником Амиром Нахто. Пока неизвестно, где 19-летний футболист продолжит свою карьеру.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости