Футболист Александр Довбня может сменить команду

Вратарь футбольной команды «СКА-Хабаровск» Александр Довбня возможно сменит в конце сезона клуб и вступит в московский ЦСКА. Представители московского клуба предлагают спортсмену контракт на пять лет.

Анна Котова

Сообщается, что в ЦСКА Довбня станет вторым голкипером после основного игрока Игоря Акинфеева. Руководство ЦСКА прекрасно понимает, что 32-летнему вратарю пока нет замены, есть только неопытный спортсмен Илья Помазун. Однако Довбня показал себя с лучшей стороны в этом сезоне. Отметим, что во время матча «СКА-Хабаровск» против «Спартака» из Москвы спортсмен сделал 12 сейвов, а также отбил 11-метровый пенальти.Команда из Хабаровска занимает 16 позицию в чемпионате России. Отметим, что Александр Довбня в 21 туре не отбил 37 мячей. По подсчетам, в среднем футболист за матч пропустил 1,76 гола.