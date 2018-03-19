Мейвезер готовится к получению лицензии бойца MMA

Боксер из США Флойд Мейвезер рассказал, что он со своей командой собирает официальные бумаги для получения лицензии бойца MMA. Заявка может быть подана в ближайшее время, а подготовка к боям займет от полугода до восьми месяцев.

Виктория Озерова

Флойд Мейвезер уже меньше чем через год может стать бойцом смешанных единоборств. Об этом рассказал сам экс-чемпион мира по боксу. Он отметил, что уже начал тренироваться по MMA, а вся подготовка может занять около восьми месяцев. Также профессиональный боксер планирует в ближайшее время подать заявление на получение соответствующей лицензии, его команда уже занимается этим вопросом.Напомним, что 40-летний американец летом прошедшего года победил бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бое по правилам бокса, на что ирландец вызвал Мейвезера на поединок по правилам MMA.