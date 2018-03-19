Мейвезер готовится к получению лицензии бойца MMA

Флойд Мейвезер уже меньше чем через год может стать бойцом смешанных единоборств. Об этом рассказал сам экс-чемпион мира по боксу. Он отметил, что уже начал тренироваться по MMA, а вся подготовка может занять около восьми месяцев. Также профессиональный боксер планирует в ближайшее время подать заявление на получение соответствующей лицензии, его команда уже занимается этим вопросом.
Напомним, что 40-летний американец летом прошедшего года победил бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бое по правилам бокса, на что ирландец вызвал Мейвезера на поединок по правилам MMA.