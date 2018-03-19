Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Мейвезер готовится к получению лицензии бойца MMA

Мейвезер готовится к получению лицензии бойца MMA

Сегодня, 13:57
Боксер из США Флойд Мейвезер рассказал, что он со своей командой собирает официальные бумаги для получения лицензии бойца MMA. Заявка может быть подана в ближайшее время, а подготовка к боям займет от полугода до восьми месяцев.

Мейвезер готовится к получению лицензии бойца MMA

 

Флойд Мейвезер уже меньше чем через год может стать бойцом смешанных единоборств. Об этом рассказал сам экс-чемпион мира по боксу. Он отметил, что уже начал тренироваться по MMA, а вся подготовка может занять около восьми месяцев. Также профессиональный боксер планирует в ближайшее время подать заявление на получение соответствующей лицензии, его команда уже занимается этим вопросом.

Напомним, что 40-летний американец летом прошедшего года победил бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бое по правилам бокса, на что ирландец вызвал Мейвезера на поединок по правилам MMA.
Виктория Озерова
Новости по теме
Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?
Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?

27 января американский боксёр Флойд Мейвезер добавил в сеть Instagram фотографию своего чека, который он получил за поединок с известным бойцом UFC Конором

Мейвезер пытался поставить на свою победу $400 тысяч
Мейвезер пытался поставить на свою победу $400 тысяч

Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал о том, как пытался поставить на себя же ставку в размере 400 тысяч долларов на свою победу в бое с ирландской

Флойд Мейвезер: Боя с Мэнни Пакьяо не будет, пока он с Арумом
Флойд Мейвезер: Боя с Мэнни Пакьяо не будет, пока он с Арумом

Известный американский боксер, за чью карьеру не было ни одного поражения, 36-летний Флойд Мейвезер-младший подтвердил намерения отложить бой с филиппинцем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости