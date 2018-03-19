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| | Для Месси ЧМ-2018 является последним шансом стать чемпионом мира

Для Месси ЧМ-2018 является последним шансом стать чемпионом мира

Сегодня, 13:09
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проинформировал, что ЧМ-2018 станет последним шансом для теперешних аргентинских спортсменов завоевать титул чемпионов мира.

Для Месси ЧМ-2018 является последним шансом стать чемпионом мира

 

30-летний спортсмен сказал, что именно от итога этого турнира зависит - станут ли аргентинцы чемпионами или нет. Также Месси сообщил, что если в этом году футболисты Аргентины не победят, то уже никогда не завоюют победу. На момент проведения ЧМ многим спортсменам исполнится либо 30, либо больше лет. Сборная Аргентины выступала на ЧМ в 2014 году, но потерпела поражение, уступив немцам со счетом 0:1. Также команда соперничала с чилийцами в 2015 и 2016 годах, но снова потерпела поражение. По этому поводу Месси сказал, что у него наворачивались слезы от этих проигрышей, так как команда не смогла осуществить мечту страны.

Лионель Мессии восемь раз становился чемпионом Испании, когда входил в состав «Барселоны». Также спортсмен был обладателем Кубка Испании, а также четыре раза победил в Лиге чемпионов. Футболисту пять раз вручали награду «Золотой мяч». ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в нескольких городах России. Сборная Аргентины в турнире встретится со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.
Анна Котова
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