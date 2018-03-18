За значок и билетик: Фигуристка Екатерина Медведева впервые выбирала президента

Екатерина сообщила, что голосовалось ей легко и спокойно, ведь президента она выбирала в стенах родного учебного заведения. Несмотря на то, что Медведева давно не была в школе «Самбо-70», воспоминания о проведенных в ней годах были только приятными. Катя призналась, что чувствовала небывалую ответственность за свое решение, но привычный интерьер действовал успокаивающе и придавал уверенности. По словам фигуристки, она испытала небывалые ощущения.
Дебютантке вручили сувениры за «первый раз». Екатерина получила значок и билет на концерт.