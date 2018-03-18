За значок и билетик: Фигуристка Екатерина Медведева впервые выбирала президента

Серебряная медалистка ОИ-2018 в Пхенчхане фигуристка Екатерина Медведева впервые реализовала свое избирательное право. 18-летняя спортсменка пришла голосовать на участке под номером 2371, который находится в Центре спорта и образования «Самбо-70». Девушка нашла минутку пообщаться с журналистами и поведать о своих ощущениях.

Дарья Светозарова

Екатерина сообщила, что голосовалось ей легко и спокойно, ведь президента она выбирала в стенах родного учебного заведения. Несмотря на то, что Медведева давно не была в школе «Самбо-70», воспоминания о проведенных в ней годах были только приятными. Катя призналась, что чувствовала небывалую ответственность за свое решение, но привычный интерьер действовал успокаивающе и придавал уверенности. По словам фигуристки, она испытала небывалые ощущения.Дебютантке вручили сувениры за «первый раз». Екатерина получила значок и билет на концерт.