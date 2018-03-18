Глава РФПЛ принес извинения болельщикам «Спартака» за запрет баннера в честь Табакова

Болельщики футбольного клуба «Спартак» получили официальные извинения от Александра Мейтина, занимающего пост директора по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), за запрет баннера, посвященного актеру Олегу Табакову. Причина отказа в использовании баннера оказалась довольно тривиальной.

Пойда Анна

Болельщики планировали появиться с баннером на выездном матче 23-го тура чемпионата России, в рамках которого «Спартак» встретился с «Рубином», однако сотрудники МЧС, дежурившие около входа на стадион, запретили проносить его с собой из-за отсутствия пожарного сертификата, несмотря на то, что фанаты уверяли их в обратном.В результате случившегося многие оскорбленные фанаты выразили недовольство политикой руководства футбольных клубов, хотя спустя некоторое время ситуация прояснилась. Как оказалось, директор забыл о предварительной договоренности и не распорядился относительно баннера с изображением Табакова.Александр Мейтин принес свои искрение извинения фанатам и всем тем, кого данная ситуация могла обидеть, ведь этот появление этого баннера было согласовано с РФПЛ и сорвалось по его вине.