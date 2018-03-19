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| | Знаменитый экстрасенс предсказал травму Неймара

Знаменитый экстрасенс предсказал травму Неймара

Сегодня, 07:40
Знаменитый экстрасенс и психиатр Карлиньос Виденде предсказал травму нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара.

Знаменитый экстрасенс предсказал травму Неймара

 

В одном из интервью в декабре прошлого года экстрасенс заявил, что из-за травмы Неймар не сможет принять участие в чемпионате мира 2018. По словам Карлиньоса, футболист будет восстанавливаться около семи месяцев, а его команда займет третье или четвертое место в турнире. Стоит упомянуть, что Винденде предугадал неудачу сборной Бразилии в полуфинале. Тогда бразильская команда проиграла со счетом 1:7 сборной Германии.

Карлиньос Виденде был прав насчет травмы Неймара. В феврале во время матча с «Марселем» бразильского нападающего с переломом плюсневой кости медики забрали на носилках. В начале марта футболист перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию. Тренер сборной Бразилии уверен, что Неймар успеет оправиться к началу чемпионата.
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