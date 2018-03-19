Неймар добивается от «ПСЖ» повышения зарплаты

Неймар назвал основное условие своего дальнейшего пребывания во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Им является повышение зарплаты. На сегодняшний день форвард получает 750 тысяч евро в неделю. Спортсмен добивается того, чтобы он повысился до 1,13 миллиона евро. Контракт с парижским клубом Неймар подписал до лета 2022 года. Ранее СМИ возвестили о том, что нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону» или «Реал».
Напомним, что на данный момент Неймар пребывает в Бразилии. На родине футболист проходит восстановление от травмы, полученной 25 февраля в матче против «Марселя».