Неймар добивается от «ПСЖ» повышения зарплаты

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выдвинул руководству клуба условия, на которых он готов дальше выступать за французскую команду. Одним из требований является двойной оклад.

Виктория Озерова

Неймар назвал основное условие своего дальнейшего пребывания во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Им является повышение зарплаты. На сегодняшний день форвард получает 750 тысяч евро в неделю. Спортсмен добивается того, чтобы он повысился до 1,13 миллиона евро. Контракт с парижским клубом Неймар подписал до лета 2022 года. Ранее СМИ возвестили о том, что нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону» или «Реал».Напомним, что на данный момент Неймар пребывает в Бразилии. На родине футболист проходит восстановление от травмы, полученной 25 февраля в матче против «Марселя».