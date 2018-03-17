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| | Лыжник Большунов пришел первым в масс-старте на 15 км на финале Кубка мира

Лыжник Большунов пришел первым в масс-старте на 15 км на финале Кубка мира

Вчера, 20:08
Российский лыжник Александр Большунов продолжает удивлять экспертов своей прекрасной физической формой. Атлет оказался лучшим в масс-старте финальной части Кубка мира на дистанции 15 километров. Забег происходил в шведском Фалуне.

Лыжник Большунов пришел первым в масс-старте на 15 км на финале Кубка мира

 

Большунов преодолел расстояние от старта до финиша менее, чем за 37 минут. Вторым на дистанции оказался швед Калле Хальфварсон, за ним следовал итальянец Франческо де Фабиани. Большунов одержал первую для себя победу в рамках Кубка мира. Другие россияне тоже показали неплохие результаты. На пятой позиции оказался Алексей Червоткин, 12-м прошел дистанцию Александр Бессмертных, 18-м Евгений Белов. Остальные спортсмены из РФ замешкались и потратили на забег больше времени, нежели их партнеры по команде, показав более низкий результат.

21-летний Александр Большунов показал настоящий профессионализм на Играх в Южной Корее. Молодой человек завоевал три серебряные и одну бронзовую медали. Для российских лыжников данный результат является своеобразным рекордом.
Домбровский Сергей
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