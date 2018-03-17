Все стадионы к ЧМ-2018 сдадут уже через три недели – Минстрой РФ

В Министерстве строительства РФ озвучили дату сдачи всех стадионов, которые будут принимать грядущий мундиаль. По словам замглавы строительного ведомства Леонида Ставицкого, оставшиеся футбольные арены будут готовы к эксплуатации уже через три недели.

Дарья Светозарова

Ставицкий подчеркнул, что работы продолжаются на шести стадионах: в Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске и Нижнем Новгороде. Заместитель руководителя российского Минстроя заверил, что все процессы будут завершены в ближайшие двадцать дней. Работа продвигается согласно графику. Больше всего сложностей возникает с подготовкой стадиона в Самаре. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые замедляют строительство. Да и сама конструкция на порядок сложнее остальных.На данный момент строители уже успели сдать большинство объектов, последним из которых стала арена в Екатеринбурге. Замминистра спорта Павел Новиков отозвался о нем, как о самом лучшем в России.