Наихудшие: Биатлонистки из России стали девятыми в эстафете на этапе Кубка мира

В норвежском Холменколлене подходит к концу этап Кубка мира по биатлону, победу в котором празднуют француженки Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон. Также на пьедестал поднялись спортсменки из Германии и Италии, завоевав серебряную и бронзовую медали соответственно. Российские биатлонистки стали лишь девятыми, и это худший результат сезона.

Дарья Светозарова

Золотые призерки прошли дистанцию за час и десять минут и израсходовали шесть дополнительных патронов. Их преследовательницы из ФРГ отстали всего на 14,4 секунды и выстрелили больше на один доппатрон. Результат «бронзовых» итальянок - восемь дополнительных патронов и промедление в 33,2 секунды по сравнению с лидерами.А вот спортсменки из России - Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт - пришли девятыми. Они отстали от лидеров гонки на 2,39 минуты, проделали один штрафной круг и истратили девять доппатронов.Россиянки успели установить антирекорд – в течение 11 гонок они ни разу не поднялись на пьедестал. В последний раз их чествовали как бронзовых призерок в рамках этапа Кубка мира в городе Антхольце (Италия) в 2016 году.