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| | В 2017 году прибыль FIFA превысила запланированные показатели на $300 млн

В 2017 году прибыль FIFA превысила запланированные показатели на $300 млн

Вчера, 17:40
Прибыль главной футбольной организации FIFA в 2017 году превзошла самые оптимистичные прогнозы, превысив запланированные показатели на 300 млн долларов США. Об этом сообщил глава FIFA Джанни Инфантино в отчете.

В 2017 году прибыль FIFA превысила запланированные показатели на $300 млн

 

По словам руководителя, успешно работали все ассоциации организации. Благодаря новым проектам интерес зрителей к FIFA увеличился, это повлекло за собой повышение дохода. В футбольном международном органе предлагают отказаться от товарищеских встреч, поскольку у фанатов подобные матчи не пользуются спросом. Заменят эти игры альтернативный чемпионат, где накал страстей позволит собирать полные стадионы, в результате этого ТОП-менеджмент FIFA станет усиленно подсчитывать хрустящие купюры и доходы организации возрастут еще больше.

По словам Инфантино, FIFA уже получила более 98% из запланированных на период 2015-2018 годов суммы отчислений на развитие популярной игры. Первоначально предполагалось потратить 5,656 млрд долларов. Львиная доля денег уже приобретена.
Домбровский Сергей
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