«Родилась мулаткой»: Елена Темникова рассказала фанатам правду о своем рождении

33-летняя певица Елена Темникова призналась поклонникам в Instagram, что когда родилась была буквально мулаткой. Теперь в соцсетях обсуждают, что же сейчас случилось со знаменитостью.

Елена Темникова неожиданно разоткровенничалась в Сети и рассказала фанатам всю правду о своем рождении. «Мама рассказывала, что я родилась мулаткой с кудрявыми чёрными волосами. Как на фото», - сообщила артистка в Instagram-профиле. Поклонники были удивлены такой новости, поскольку сейчас женщину трудно перепутать с женщиной-мулаткой.

«Тебе любой образ идёт, даже этот», «Ого! А что случилось, посветлела резко?», «Оставайся такой только на фото», «Очень необычно. Но в любом образе ты шикарна. Восторг», «А вроде светлые должны быть. Просто фото детское есть», «Очень даже органично смотрится», - отреагировали на новый образ Темниковой поклонники.

Светлана Славянская