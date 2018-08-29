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| | «С грудью нараспашку в церковь»: Оскорбленные верующие напророчили Волочковой адские муки

«С грудью нараспашку в церковь»: Оскорбленные верующие напророчили Волочковой адские муки

Сегодня, 12:42

Балерина в своем Instagram-аккаунте поздравила подписчиков с праздником Успения Пресвятой Богородицы и показала снимки с Никольского храма. Выбор наряда для похода в церковь просто взбесил подписчиков артистки.

 

Накануне верующие отметили православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. По такому случаю решила посетить церковь и Анастасия Волочкова. В своем Instagram-аккаунте она поздравила подписчиков и рассказала, что в их поселке есть Никольский храм, в котором «столько тишины и благодати». На снимках балерина предстала в длинном белом платье с цветочным принтом и розовом палантине. Но верующие заметили, что Анастасия Волочкова, даже выбрав наряд в пол, сумела нарушить каноны похода в церковь. Дело в том, что балерина надела платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Пользователи в довольно резкой форме высказались о наряде Анастасии Волочковой, оскорбленные верующие напророчили балерине адские муки: «С грудью нараспашку в церковь?», ««Вы хоть в курсе, что с открытыми плечами в церковь нельзя заходить, а тем более с декольте, зато голову прикрыли», «Куда ж ты прешь в храм с блинами наголо». Многие комментаторы не смогли сдержаться и использовали для выражения своего негодования нецензурную речь.


Виктория Озерова

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