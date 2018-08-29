«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

От редактора

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

Дело не только в физическом влечении.

Сюжеты:

Apple необходимо выпустить смартфон с 4 камерами, чтобы обогнать китайцев – эксперты «Родилась мулаткой»: Елена Темникова рассказала фанатам правду о своем рождении «На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую «Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети
| | Мэтт Смит сыграет главного персонажа в новой части «Звездных войн»

Мэтт Смит сыграет главного персонажа в новой части «Звездных войн»

Сегодня, 12:46

Персонаж артиста станет одним из главных в новом эпизоде киносаги, но пока остается неизвестным, выступит он на светлой или темной стороне.

 

Актер Мэтт Смит, известный зрителям по ролям в проектах «Доктор Кто», «Корона» и других, присоединяется к съемочному процессу девятой серии «Звездных войн». Компанию ему составят ряд артистов. Люка Скайуокера сыграет Марк Хэмилл, в образе Рея предстанет Дейзи Ридли, роль Чуи Чубакки сыграет Йоонас Суотамо. Автор сценария и режиссер Джей Джей Абрамс, о подробностях сюжета сведений пока нет. Премьера фильма состоится в декабре 2019 года.

Ранее актер Том Харди заявил о подписании контакта на съемку трех эпизодов фантастической ленты «Веном». При этом он отметил, что продолжение могут снять только при наличии позитивных отзывов со стороны критиков и зрителей. Вместе с ним в первой части сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Рейд Скотт и другие. Премьера в России состоится уже в октябре.


Никита Готский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Марк Хэмилл нашел актрису из «Звездных войн» на портрете голой купальщицы
Марк Хэмилл нашел актрису из «Звездных войн» на портрете голой купальщицы

Актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездных войн», поделился с подписчиками Twitter удивительной находкой. На картине в номере…

Умершая 2 года назад Кэрри Фишер «снимется» в новых «Звездных войнах»
Умершая 2 года назад Кэрри Фишер «снимется» в новых «Звездных войнах»

В новом эпизоде популярной саги планируют использовать ранее отснятые кадры с принцессой Леей Органой, роль которой сыграла скончавшаяся в 2016 году актриса.

Марк Хэмилл снимется в 11-м сезоне «Теории большого взрыва»
Марк Хэмилл снимется в 11-м сезоне «Теории большого взрыва»

Актер Марк Хэмилл, знаменитый по легендарным «Звездным войнам», появится в финальной серии 11-го сезона «Теории большого взрыва». Заключительный эпизод выйдет…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости