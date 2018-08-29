Мэтт Смит сыграет главного персонажа в новой части «Звездных войн»

Персонаж артиста станет одним из главных в новом эпизоде киносаги, но пока остается неизвестным, выступит он на светлой или темной стороне.

Актер Мэтт Смит, известный зрителям по ролям в проектах «Доктор Кто», «Корона» и других, присоединяется к съемочному процессу девятой серии «Звездных войн». Компанию ему составят ряд артистов. Люка Скайуокера сыграет Марк Хэмилл, в образе Рея предстанет Дейзи Ридли, роль Чуи Чубакки сыграет Йоонас Суотамо. Автор сценария и режиссер Джей Джей Абрамс, о подробностях сюжета сведений пока нет. Премьера фильма состоится в декабре 2019 года.

Ранее актер Том Харди заявил о подписании контакта на съемку трех эпизодов фантастической ленты «Веном». При этом он отметил, что продолжение могут снять только при наличии позитивных отзывов со стороны критиков и зрителей. Вместе с ним в первой части сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Рейд Скотт и другие. Премьера в России состоится уже в октябре.

Никита Готский