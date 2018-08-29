Юлия Пересильд серьёзно пострадала во время взрыва

Ноги и руки артистки были покрыты порезами.

Прославленная российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, что во время одной из репетиций из-за взрыва она могла лишиться зрения. По словам Пересильд, она достаточно серьёзно пострадала, когда один из световых приборов по неизвестной причине взорвался, после чего осколки полетели в разные стороны, порезав ей ноги и руки. В то время на Юлии были надеты солнцезащитные очки, которые и помогли ей уберечь столь важные органы зрения от повреждений. Однако, Пересильд заявила, что она уже привыкла к столь экстремальным условиям во время съёмок, так как ранее ей приходилось прыгать в Москву-реку в одном нижнем белье.

После таких водных процедур Юлии пришлось использовать множество дезинфицирующих средств, чтобы обезопасить свой организм. Кроме того, Пересильд также приходилось мёрзнуть в сильные морозы, изображая лето, а также вянуть в 30-градусную жару в шубе, когда нужно было снимать зимние сцены.

Александр Вест