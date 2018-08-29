«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

От редактора

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

Дело не только в физическом влечении.

Сюжеты:

Apple необходимо выпустить смартфон с 4 камерами, чтобы обогнать китайцев – эксперты «Родилась мулаткой»: Елена Темникова рассказала фанатам правду о своем рождении «На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую «Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети
| | Юлия Пересильд серьёзно пострадала во время взрыва

Юлия Пересильд серьёзно пострадала во время взрыва

Сегодня, 12:39

Ноги и руки артистки были покрыты порезами.

Прославленная российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, что во время одной из репетиций из-за взрыва она могла лишиться зрения. По словам Пересильд, она достаточно серьёзно пострадала, когда один из световых приборов по неизвестной причине взорвался, после чего осколки полетели в разные стороны, порезав ей ноги и руки. В то время на Юлии были надеты солнцезащитные очки, которые и помогли ей уберечь столь важные органы зрения от повреждений. Однако, Пересильд заявила, что она уже привыкла к столь экстремальным условиям во время съёмок, так как ранее ей приходилось прыгать в Москву-реку в одном нижнем белье.

После таких водных процедур Юлии пришлось использовать множество дезинфицирующих средств, чтобы обезопасить свой организм. Кроме того, Пересильд также приходилось мёрзнуть в сильные морозы, изображая лето, а также вянуть в 30-градусную жару в шубе, когда нужно было снимать зимние сцены.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Актриса Юлия Пересильд разделась для 80-летнего учителя
Актриса Юлия Пересильд разделась для 80-летнего учителя

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд разделась для фотографии в подарок своему 80-летнему учителю Олегу Кудряшову. 29 марта он отметил свой юбилей.

Юлия Пересильд продемонстрировала уникальный снимок с дочками
Юлия Пересильд продемонстрировала уникальный снимок с дочками

На протяжении долгого времени Юлия Пересильд скрывала свою личную жизнь, не хотела выставлять напоказ свои отношения. Однако в честь 8 марта она решила…

Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж за Алексея Учителя
Юлия Пересильд рассказала, почему не выйдет замуж за Алексея Учителя

 Актриса призналась, что счастлива и без всяких штампов в паспортах, а у ее подруг есть богатый опыт походов в ЗАГС с «печальным концом», поэтому выходить…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости