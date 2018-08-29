Дочь Ксении Бородины удивила мать желанием пойти в детсад

Ведущая сфотографировалась возле престижного московского учебьного заведения, представ перед подписчиками в цветной юбке и белой блузке.

«Уже взрослая барышня изъявила желание пойти в детский сад», - написала в Instagram Ксения Бородина о своей маленькой дочери Тее, которая пожелала пойти в детский сад. Девочка принарядилась в красивое яркое платье, чем вызвала восхищение у поклонников ведущей «Дом-2». Им очень понравилась одежда Теи, к тому же фолловеры отметили, что наряды Ксении удалось подобрать со вкусом и без какой-либо пошлости.

Помимо Теи, Бородина воспитывает и дочь о первого брака Марусю, рожденную от предпринимателя Юрия Будагова. Вторая дочь появилась на свет в 2015 году в итоге союза с Курбаном Омаровым.

Ранее стало известно, что Ксения отказала в сотрудничестве Первому каналу. По ее словам, ей нравится трудиться на ТНТ, предавать который ведущая не желает. Бородина также добавила о большой приверженности к семье важнейшему в ее жизни, не стремясь сделать головокружительную карьеру.

Никита Готский