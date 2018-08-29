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| | Дочь Ксении Бородины удивила мать желанием пойти в детсад

Дочь Ксении Бородины удивила мать желанием пойти в детсад

Сегодня, 12:38

Ведущая сфотографировалась возле престижного московского учебьного заведения, представ перед подписчиками в цветной юбке и белой блузке.

 

«Уже взрослая барышня изъявила желание пойти в детский сад», - написала в Instagram Ксения Бородина о своей маленькой дочери Тее, которая пожелала пойти в детский сад. Девочка принарядилась в красивое яркое платье, чем вызвала восхищение у поклонников ведущей «Дом-2». Им очень понравилась одежда Теи, к тому же фолловеры отметили, что наряды Ксении удалось подобрать со вкусом и без какой-либо пошлости.

Помимо Теи, Бородина воспитывает и дочь о первого брака Марусю, рожденную от предпринимателя Юрия Будагова. Вторая дочь появилась на свет в 2015 году в итоге союза с Курбаном Омаровым.

Ранее стало известно, что Ксения отказала в сотрудничестве Первому каналу. По ее словам, ей нравится трудиться на ТНТ, предавать который ведущая не желает. Бородина также добавила о большой приверженности к семье важнейшему в ее жизни, не стремясь сделать головокружительную карьеру.


Никита Готский

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