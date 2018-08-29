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| | «Как в зоопарке»: Яна Рудковская поужинала с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

«Как в зоопарке»: Яна Рудковская поужинала с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:29

Продюсер запечатлела на камеру вечер с голливудской актрисой и показала видео в Instagram, но поклонников российской звезды разочаровало ее поведение на мероприятии.

 

Накануне в Санкт-Петербург прибыла лауреат премии «Оскар» голливудская актриса Николь Кидман. Звезда посетила Северную столицу РФ не только для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами, но и ради работы. Николь Кидман является лицом марки элитных швейцарских часов Omega и участвует в рекламных мероприятиях компании по всему миру. В Санкт-Петербурге голливудская звезда насладилась завтраком с видом на Исаакиевский собор, затем посетила выставку часов и гала-ужин с российскими селебрити.

Раньше всех о прибытии звезды и грандиозном ужине в Мраморном дворце сообщила Яна Рудковская своим подписчикам в Instagram. Российская звезда оказалась на мероприятии рядом со звездой и запечатлела этот момент. На видео в Instagram Яна Рудковская показала поклонникам, как она поужинала с Николь Кидман. Многие пользователи восхитились голливудской звездой и продюсером и поблагодарили Рудковскую за возможность «заглянуть в сказку». Но большинство раскритиковали поведение продюсера на мероприятии: «Берите пример с Николь Кидман, и, может быть, все же с Вами произойдёт чудо... а пока у вас, к сожалению, нет ни аристократичности, ни хороших манер, ни вкуса, ни харизмы», «Позор, колхозники», «Как в зоопарке снимают», «Как обезьяны сидят... повытаскивали свои телефоны». Некоторые подписчики также попеняли Рудковской за то, что она пришла на ужин в платье со старой коллекции Dior.


Виктория Озерова

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