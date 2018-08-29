«На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую

Фанаты в Санкт-Петербурге в реальной жизни увидели продюсера Димы Билана Яну Рудковскую и ужаснулись от внешнего вида знаменитости. По словам очевидцев, Рудковская явно редактирует свои фото в Instagram.

На днях поклонники встретили Яну Рудковскую, которая общалась с экс-участницами проекта «Холостяк», где был его Егор Крид. Фанаты заявили, что с трудом узнали постаревшую знаменитость. «На вид Рудковской, лет 53-54. Лицо висит! Похожа была на сутенера этих девочек», - сообщили очевидцы. Напомним, что ранее в соцсетях осуждали, что женщина в фотошопе делает себе тонкую фигуру и удлиняет ноги.

«От возраста тяжело убежать... к сожалению. Странно, почему висит лицо? Они же все на нитях!», «Ноги себе вытягивает на полтора метра в фотошопе....а в жизни полтора метра с кепкой», «Мне так смешно, как она у себя на странице демонстрирует свои ноги», - заявили интернет-пользователи.

Светлана Славянская