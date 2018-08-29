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«Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта»

Сегодня, 11:25

Зрители боятся, что певцы превратят развлекательное шоу в бенефис имени себя любимых.

Автор легендарного хита «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров вместе со своим старым товарищем Николаем Басковым станут первыми гостями вечернего развлекательного шоу «Вечерний Ургант». Появления звёзд отечественной эстрады ознаменует начало нового седьмого сезона программы, в котором могут поучаствовать все желающие. Зрителям нужно заполнить заявку на сайте «Вечернего Урганта», чтобы получить возможность побывать в телецентре «Останкино» и увидеть своих кумиров вживую уже 31 августа.

Комментаторы переживают, что выпуск их любимого шоу получится скучным из-за неудачного выбора гостей. Целевой аудиторией «Вечернего Урганта» в большинстве своём является молодежь. По мнению пользователей Сети, Киркоров и Басков уже так далеки от народа и тем более от юной публики, что передача заранее обречена на провал. Пользователи боятся, что певцы по привычке превратят развлекательную программу в надоевший всем «Голубой огонёк» или опять устроят очередной бенефис имени себя любимых. «Давайте только без этих красавцев. Не опошляйте прекрасную программу», - просят создателей шоу комментаторы.     


Яна Белова

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