Тело королевы соула Ареты Франклин в золотом гробу показывают в музее

Исполнительница ушла из жизни 16 августа.

Многие поклонники Ареты Франклин считают её не только королевой музыки в стиле соул, но и величайшей певицей всех времён. Из-за этого в очереди к её позолоченному гробу выстроились многие сотни преданных поклонников, по несколько часов ожидавших шанса проститься со своей любимицей. Золотой гроб с телом легендарной исполнительницы был выставлен на всеобщее обозрение в Детройте в здании Музея афроамериканской истории. Для привлечения внимания к столь необычному экспонаты сотрудники музея вывели на наружные динамики наиболее известные композиции Ареты Франклин.

Напомним, Франклин безуспешно пыталась бороться с раком поджелудочной железы, который и стал основной причиной её кончины. Певица скончалась на 77-м году жизни 16 августа в Детройте, где в самом начале карьеры исполняла госпелы в церквях. Усопшую облачили в красные туфли и того же цвета пышное платье, а похороны легенды соула состоятся 31 августа.

Александр Вест