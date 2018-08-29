«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха
| | «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги

«Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги

Сегодня, 11:12

«Звезда Госдумы» ничего не жалеет для своего чада. Сын Ксении Собчак предпочитает играть с черепашками из меха краснокнижных шиншилл. 

«Сынок, теперь вместо моря-бассейн, вместо черепах-шиншиллы. Спасибо, что прилетели, как говорится», - пишет она на своей страничке в Instagram. На опубликованном фото в сети четко видно, что украшения для дивана подушки-черепашки сделаны из меха шиншилл, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, как вымирающий род грызунов.

«Кровожадная какая», - отмечают подписчики о Ксении Собчак. Комментарии пользователей соцсети буквально критикуют ее выпад: «самая нужная и необходимая вещь - убитые шиншиллы в виде ненужных декоративных черепах». Есть и такие, которые глумятся и пишут про «золотой горшок» для ее ребенка. Они уверены, что тем самым она прививает у сына жестокость к животным.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
«Зажрались»: Вещи маленького сына Собчак не помещаются в один шкаф
«Зажрались»: Вещи маленького сына Собчак не помещаются в один шкаф

Фанаты экс-ведущей "Дома-2" пришли в бешенство от того, что она купила огромный шкаф для гардероба своего подрастающего чада.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана нашел подружку

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заинтриговала подписчиков в Instagram новым снимком с 8 Марта, на котором запечатлен ее сын Платон с новой подружкой.

В Сети появились редкие эротические снимки Ксении Собчак
В Сети появились редкие эротические снимки Ксении Собчак

Многие поклонники популярной телеведущей Ксении Собчак были удивлены, обнаружив в Сети довольно эротичные фотографии своей любимицы, сделанные ещё 13 лет…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости