«Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги

«Звезда Госдумы» ничего не жалеет для своего чада. Сын Ксении Собчак предпочитает играть с черепашками из меха краснокнижных шиншилл.

«Сынок, теперь вместо моря-бассейн, вместо черепах-шиншиллы. Спасибо, что прилетели, как говорится», - пишет она на своей страничке в Instagram. На опубликованном фото в сети четко видно, что украшения для дивана подушки-черепашки сделаны из меха шиншилл, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, как вымирающий род грызунов.

«Кровожадная какая», - отмечают подписчики о Ксении Собчак. Комментарии пользователей соцсети буквально критикуют ее выпад: «самая нужная и необходимая вещь - убитые шиншиллы в виде ненужных декоративных черепах». Есть и такие, которые глумятся и пишут про «золотой горшок» для ее ребенка. Они уверены, что тем самым она прививает у сына жестокость к животным.