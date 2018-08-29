Хейтеры добили: Лера Кудрявцева показала мужа с дочерью в закрытом аккаунте

Телеведущая устала от нападок недоброжелателей.

Лера Кудрявцева совсем недавно подарила жизнь малышке, которую она со своим мужем Игорем Макаровым решила назвать Марией. После рождения дочери в Instagram-аккаунте телеведущей появилась фотография с изображением малышки, лежащей у неё на руках. Однако, вскоре агрессия подписчиков добила телеведущую, из-за чего Кудрявцева решила закрыть свой аккаунт, разрешив просмотр её личных материалов лишь подписчикам, которых она сама одобряет. Кроме того, нападки хейтеров, которые всеми силами пытались доказать, что Марию родила суррогатная мать, а не сама Кудрявцева, привели к тому, что телеведущая прекратила показывать малышку, пряча её в коляске. Именно в ней находилась Маша, когда Лера фотографировала её с Игорем Макаровым, который босиком позировал рядом с ней, стоя на свежем газоне.

Напомним, недоброжелатели Леры заметили, что девочка родилась довольно крупной, из-за чего хейтеры стали доказывать, что хрупкая телеведущая не выносила бы такой плод сама, предположив участие суррогатной матери. Кудрявцева, как и многие телезвёзды, решила не засиживаться дома после рождения ребёнка, сообщив, что после трёх недель отдыха она вновь выйдет на работу.

Александр Вест