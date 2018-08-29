Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье

Светская львица Пэрис Хилтон решила сделать два дела одновременно – и аромат новый презентовать, и похвастаться окончательным вариантом своего свадебного платья.

Долгое время «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон не могла определиться со своим платьем на свадьбу, так как девушке нравилось очень много вариантом. Теперь Пэрис все-таки определилась и в честь такого события решила сделать флакон духов, который в точности повторяет ее свадебное платье.

Стоит напомнить, что Хилтон уже 15 лет работает в индустрии ароматов и для неё «свадебные» духи стали уже 24-ми. Сообщается, что аромат уже оценил жених блондинки 33-летний актер и модель Крис Зилка.

Светлана Славянская