Возвращение на Барбадос: Поклонники сражены красотой Рианны

Уроженка Барбадоса всегда находит время, чтобы посетить родные места и проведать родителей.

На этот раз у Рианны возник ещё один приятный повод для возвращения на малую родину. Дело в том, что подруга детства Сонита Александер выходила замуж, и певица не могла отказать ей в просьбе быть подружкой невесты. В Сети появилось множество фото с этого торжества. Поклонники Рианны привычно были сражены её красотой. Они отметили, что родной край благотворно повлиял на звезду r'n'b. Увидев своего кумира на многочисленных свадебных фото, фанаты только лишь из вежливости не заявили, что Рианна затмила всех, включая невесту.

Даже снимки в домашней обстановке дали повод поклонникам благодарить родителей девушки за то, что родили на свет такую красавицу. Земляки Рианны уверены, что она когда-нибудь вернётся на Барбадос навсегда, оставив Соединённые Штаты и недавно купленный в Лондоне дом, по соседству с Полом Маккартни.

Дмитрий Брокгауз