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| | Уже не отвертится: Растёт число свидетелей измен Влада Соколовского

Уже не отвертится: Растёт число свидетелей измен Влада Соколовского

Сегодня, 09:48

Про интим певца в туалете рассказали в Сети.

С каждым днём растёт число свидетелей, ставших очевидцами супружеских измен Влада Соколовского, который так и не сумел сохранить верность своей возлюбленной супруге Рите Дакоте. Недавно в Сети появились подробности его сексуальных похождений, в которых он предавался любовным утехам с «левой» девушкой прямо в кабинке туалета. Информацию предоставила некая женщина, ранее отдыхавшая в одном отеле с Ритой и Владом в Черногории. По словам девушки, её муж случайно застал артиста прямо в разгаре интимных ласк с его очередной любовницей. Как выяснилось, супружеская пара расположилась напротив компании, в которой находились Дакота и Соколовский, а сам певец подозрительно часто посещал уборную.

Когда мужчина случайно толкнул дверь одной из кабинок в туалете, он увидел, что какая-то девушка ублажает Влада Соколовского, пока тот стоял к нему спиной. В сторону певца после публикации данной истории сразу же была направлена волна критики, в которой фанаты Дакоты заявили, что певцу на этот раз уже не удастся отвертеться, так как подобные подробности всплывают далеко не в первый раз.


Александр Вест

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