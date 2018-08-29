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| | «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир»

«Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир»

Сегодня, 09:25

Наталья Шкулёва сделала невероятный подарок Малахову почти год назад, а теперь телеведущий привёл ребёнка в «Прямой эфир».

Александр Малахов появился на свет 16 ноября 2017 года. Всё это время Малахов скрывал ребёнка от глаз общественности, но теперь звездный отец привёл малыша в студию «Прямого эфира». 29 августа в эфире Андрей будет хвастаться со всеми своим подросшим ребёнком. Поклонники с радостью восприняли такие известия, ведь известный журналист долгое время скрывал новости личной жизни. Некоторые посчитали, что после эфира о пенсионной реформе Малахову просто необходимо было сделать нечто неординарное.

По их мнению, именно поэтому Андрей Малахов после обращения Владимира Путина приведёт ребёнка в студию. «Андрюша, подло немного, ведь это ты делаешь в решающий день для пенсионеров, но ребёнок просто лапочка». Хейтеры тоже присоединились к обсуждению, считая, что Малахов решил за счёт маленького сына оправдаться за пропавшую аудиторию пожилых россиян, которым телеведущий сказал, что нововведения в пенсионной реформе просто необходимы.


Вещий Олег

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