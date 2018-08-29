«Кушай, никого не слушай!»: Фанаты Баскова умоляют певца перестать худеть

Болезненная худоба певца всерьёз обеспокоила его поклонников.

Николай Басков в своём Instagram-аккаунте показал снимок, сделанный на съёмках его авторской телепередачи под названием «Субботний вечер с Николаем Басковым». Певец рассказал, что шоу будет транслироваться на канале «Россия 1», а первыми гостями его программы станет коллектив «Дискотека Авария». Однако, поклонники Баскова в первую очередь обратили внимание на самого Николая, так как по сравнению со своими коллегами по сцене он выглядел сильно исхудавшим и даже изнеможённым. Напомним, недавно в адрес певца стали поступать разнообразные критические замечания по поводу его фигуры, так как многие хейтеры стали заявлять, что Басков намеренно втягивает живот на фотографиях, а его лицо стало напоминать форму шара.

В жарком обсуждении подписчики Николая решили, что именно критика подтолкнула артиста к экстремальным диетам, из-за которых он теперь выглядит уставшим и безжизненным. В комментариях под снимком фанаты Баскова стали буквально умолять певца перестать худеть. Один из пользователей и вовсе заявил: «Кушай, никого не слушай!», заметив, что его внешний вид должен заботить лишь его самого.

Александр Вест