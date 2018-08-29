«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха Дочь Безрукова будет «работать папой» Ученые: Козы могут распознавать счастливых людей СМИ выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров «С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой
| | «Кушай, никого не слушай!»: Фанаты Баскова умоляют певца перестать худеть

«Кушай, никого не слушай!»: Фанаты Баскова умоляют певца перестать худеть

Сегодня, 09:35

Болезненная худоба певца всерьёз обеспокоила его поклонников.

Николай Басков в своём Instagram-аккаунте показал снимок, сделанный на съёмках его авторской телепередачи под названием «Субботний вечер с Николаем Басковым». Певец рассказал, что шоу будет транслироваться на канале «Россия 1», а первыми гостями его программы станет коллектив «Дискотека Авария». Однако, поклонники Баскова в первую очередь обратили внимание на самого Николая, так как по сравнению со своими коллегами по сцене он выглядел сильно исхудавшим и даже изнеможённым. Напомним, недавно в адрес певца стали поступать разнообразные критические замечания по поводу его фигуры, так как многие хейтеры стали заявлять, что Басков намеренно втягивает живот на фотографиях, а его лицо стало напоминать форму шара.

В жарком обсуждении подписчики Николая решили, что именно критика подтолкнула артиста к экстремальным диетам, из-за которых он теперь выглядит уставшим и безжизненным. В комментариях под снимком фанаты Баскова стали буквально умолять певца перестать худеть. Один из пользователей и вовсе заявил: «Кушай, никого не слушай!», заметив, что его внешний вид должен заботить лишь его самого.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Поклонники Николая Баскова высмеяли его за неграмотность
Поклонники Николая Баскова высмеяли его за неграмотность

Поклонники российского певца Николая Баскова высмеяли его неграмотность в публикации Instagram. В посте исполнитель звал фанатов посетить фестиваль с его…

«Пожалуйста, жените Колю»: Поклонники Николая Баскова обратились к его родителям
«Пожалуйста, жените Колю»: Поклонники Николая Баскова обратились к его родителям

Новый снимок Николая Баскова с его родителями буквально «взорвал» все социальные сети. Поклонники обратились к семье певца с единственной просьбой – поскорее…

Фанаты перепутали располневшего Николая Баскова с женщиной
Фанаты перепутали располневшего Николая Баскова с женщиной

Николай Басков уже давно следит за своим внешним видом на фотографиях, которые он выкладывает в своем микроблоге социальной сети. Певец старается подобрать…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости