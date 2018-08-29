Ты не мужчина, а Wi-Fi: Один из фаворитов Ольги Бузовой оказался пикапером

Он ведет свой Telegram-канал и регулярно показывает там результаты своих секс-подвигов.

По всей видимости, мужчина захотел, чтобы таковых стало значительно больше, если он отправился на передачу «Замуж за Бузову», где борется за сердце главной холостячки Российской Федерации.

Естественно, эти обстоятельства для журналистов стали чем-то вроде «красной тряпки», потому на каждого из участников они с двойным усердием искали компрометирующие материалы и таковые на одного из 15 молодых людей нашлись, причем характер документов был достаточно интимный, ведь 29-летний клипмейкер Александр Гринёв, один из фаворитов Ольги Бузовой, оказался порно-блогером. Сообщили об этом представители Super.

Гринёвым был зарегистрирован анонимный канал на просторах мессенджера Telegram. В нём он регулярно размещает секс-фото, а также видео на почве дел амурных. Своего лица он еще ни разу не опубликовал, однако с радостью делится различными мужскими секретами обольщения девушек. Пикапер утверждает, что у него был неоднократный секс с фитоняшками, любовницами олигархов, официантками и прочими девушками.

Поклонники Ольги Бузовой уже запасаются поп-корном и вспоминают слова из её песни: «Если хочешь, давай себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi». Уже в ближайшее время от девушки ожидают какой-то реакции, ведь подписчики уже вовсю засыпают телеведущую различными вопросами.

Николай Офицеров