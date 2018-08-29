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«Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети

Сегодня, 09:02

Девятилетняя дочь Кати Лель стремится во всем быть похожей на свою знаменитую маму. На удивление поклонников, девочка обладает прекрасным голосом, который и продемонстрировала на большой сцене.

Эмилия вместе с Катей Лель совместно выступили на сцене Артека, чем тронули до слёз зрителей. Как оказалось, дочь певицы также обладает прекрасным голосом и может составить конкуренцию артистам в современном шоу-бизнесе. Поклонники в соцсетях утверждают, что девочка решила пойти по стопам матери и также стать сольной исполнительницей, покорив сердца своих слушателей.

«Как трогательно, до слёз», «Переплюнула Бузову», «Браво, Эмили!!!! Заставили меня плакать. Такой крутой дуэт получился», «Как трогательно, какие вы хорошие, всегда приятно смотреть на вашу семью!», «Эмилия станет настоящей звездой эстрады!», - заявили подписчики Кати Лель в Instagram.


Светлана Славянская

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