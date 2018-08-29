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| | «Расшибу вам головешку»: Звезда «Такси» Сами Насери угрожал расправой блогеру

«Расшибу вам головешку»: Звезда «Такси» Сами Насери угрожал расправой блогеру

Сегодня, 08:59

Актёр повёл себя неадекватно в столичной клинике.

Звезда комедийного боевика «Такси» Сами Насери угрожал кровавой расправой блогеру, сделавшему два видеоролика с его участием. С актёром работал Егор Бабаков, также известный по псевдониму Luckyman, который рассказал о подробностях произошедшего. По словам Бабакова, он заключил контракт с Насери на производство видеоролика, успешно снятого перед роковым вечером, когда в одном из московских баров Сами очень сильно избили. Узнав о том, что актёр попал в больницу с серьёзной травмой лица, Бабаков сразу же отправился в клинику с переводчиком, чтобы проведать Насери. Егор заметил, что первые 10 минут разговора прошли гладко, а сам он даже не включал камеру, которую прихватил собой.

Однако, вскоре поведение актёра в корне изменилось, и он стал угрожать насилием Бабакову и его переводчику, заявляя: «Расшибу вам головешку». Сам блогер не на шутку испугался угроз, в которых Сами Насери намеревался использовать для «казни» топор или дрын, поэтому пару дней Егору Бабакову пришлось оглядываться на оживлённых улицах столицы. Претензии Сами Насери были связаны со съёмками второго ролика, о котором они ранее не договаривались. Бабаков отметил, что видео было снято с предварительного одобрения Насери, поэтому причина столь неадекватного поведения Сами ему попросту непонятна.


Александр Вест

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