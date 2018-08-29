«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

Обсуждение «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ идет полным ходом. Каждый хочет понять, почему Ольга отбрасывает женихов, буквально, направо-налево, не давая шанса, казалось бы, даже самым эталонным красавцам. Однако, Наташа Королёва к обсуждению присоединилась несколько позднее, узнав, что в проекте принял участие Герман Титов – автор ее многих хитов, а также неоднократно работавший с Лолитой Милявской, Димой Биланом, Стасом Михайловым, Николаем Басковым и многими другими звездами отечественной эстрады. Жених надеялся завоевать сердце Бузовой, но, увы, ничего не получилось. Именно в этот момент Наташа решила не только заступиться за творческого товарища, но и раскрыть главный обман шоу «Замуж за Бузову».

«Эх Оля, Оля… Такого парня недооценила. Что-то вы с сестрой крайне недальновидные оказались. Какие хиты могли бы появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова, но, видно, не судьба», - написала Королёва.

Позднее она обратилась непосредственно к Герману и заявила, что у Бузовой, на самом деле, уже давно есть возлюбленный.

«Герман, я и не только тебе говорили, что ловить там нечего! Сердце нашей героини уже давно занято другим. Высокий, глазастый, темпераментны брюнет! Все остальное – это исключительно шоу, которое они грамотно делают», - отметила Королёва.

Многие в комментариях не удивились такому повороту, потому как предполагали, что Бузова, на самом деле, может всех обманывать ради рейтингов.

Николай Офицеров