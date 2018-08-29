Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть

Певица не постеснялась полностью раздеться на камеру.

В Instagram-аккаунте всемирно известной поп-исполнительницы Леди Гаги появился ряд снимков, который попросту взорвал Сеть, так как на опубликованных фотографиях артистка показана совершенно голой. Многие фанаты певицы уже привыкли к её экстравагантным выходкам, так как нет смысла удивляться поступкам барышни, которая появляется на сцене в костюме из сочных мясных стейков. Однако, некоторые поклонники Леди Гаги всё равно были удивлены её решением показать своё обнажённое тело всему миру. На провокационных снимках певица запечатлена в процессе натягивания колготок телесного цвета, а её фанатам выдалась редкая возможность рассмотреть все татуировки на её теле.

Менее чем за 12 часов фотографию с обнажённой Леди Гагой, показывающей свою грудь, размер которой сопоставим с таковым у пубертатного подростка, оценили почти полмиллиона пользователей. В жарком обсуждении не менее горячих фотографий поклонники певицы восхваляли её идеальную фигуру, которую омрачил лишь невзрачный бюст.

Александр Вест