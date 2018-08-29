«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха Дочь Безрукова будет «работать папой» Ученые: Козы могут распознавать счастливых людей СМИ выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров «С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой
| | Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть

Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть

Сегодня, 08:41

Певица не постеснялась полностью раздеться на камеру.

В Instagram-аккаунте всемирно известной поп-исполнительницы Леди Гаги появился ряд снимков, который попросту взорвал Сеть, так как на опубликованных фотографиях артистка показана совершенно голой. Многие фанаты певицы уже привыкли к её экстравагантным выходкам, так как нет смысла удивляться поступкам барышни, которая появляется на сцене в костюме из сочных мясных стейков. Однако, некоторые поклонники Леди Гаги всё равно были удивлены её решением показать своё обнажённое тело всему миру. На провокационных снимках певица запечатлена в процессе натягивания колготок телесного цвета, а её фанатам выдалась редкая возможность рассмотреть все татуировки на её теле.

Менее чем за 12 часов фотографию с обнажённой Леди Гагой, показывающей свою грудь, размер которой сопоставим с таковым у пубертатного подростка, оценили почти полмиллиона пользователей. В жарком обсуждении не менее горячих фотографий поклонники певицы восхваляли её идеальную фигуру, которую омрачил лишь невзрачный бюст.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Тренд раздвинутых ног: Эмили Ратаковски последовала примеру Леди Гаги и Самбурской
Тренд раздвинутых ног: Эмили Ратаковски последовала примеру Леди Гаги и Самбурской

Известная своими откровенными снимками модель Эмили Ратаковски решила не менять своим привычкам. В этот раз в Instagram знаменитости появилось фото,…

Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком в воде
Дарья Мороз порадовала фанатов обнажённым снимком в воде

Артистка не постеснялась показать свою грудь, раздевшись догола.

Мадонна показала грудь, поедая бумагу с Кардашьян
Мадонна показала грудь, поедая бумагу с Кардашьян

В Сети появились фотографии, на которых прославленная певица Мадонна занимается поеданием бумаги с всемирно известной моделью Ким Кардашьян. Фанаты не могли не…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости