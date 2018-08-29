Дочь Безрукова будет «работать папой»

Артистичная малышка покорила фанатов актёра.

Прославленный артист Сергей Безруков в своём Instagram-аккаунте показал трогательное фото, на котором его дочь Мария предстала в образе своего отца. Девочка заявила: «Пошла папой работать!». Многочисленные подписчики Безрукова стали восхвалять умилительную дочь актёра, обсуждая в комментариях под записью, как дети представляют себе мир взрослых, так как Маша считает, что быть папой – это работа. Белокурая девочка в огромных солнцезащитных очках, которая будет «работать папой», буквально покорила фанатское сообщество своей непосредственностью, из-за чего публикацию Сергея Безрукова менее чем за сутки оценили более 85 тысяч пользователей.

В активном обсуждении этого снимка поклонники актёра пришли к выводу, что Маша в столь раннем возрасте уже проявляет признаки небывалого таланта. Многие подписчики Сергея заявили, что при такой генетике девочка буквально обречена на яркое творческое будущее, так как зачастую уровень таланта детей превышает таковой у их звёздных родителей.

Александр Вест