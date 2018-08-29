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| | Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха

Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха

Сегодня, 08:40

Избранницы богатых и влиятельных мужчин стали так походить друг на друга и напоминать кукол, что пользователи перестали их различать.

Пользователям удалось найти в социальной сети Instagram настоящего двойника экс-возлюбленной рэпера Тимати. Анастасия Решетова и Ксения Царицына похожи как две капли воды. Если про личную жизнь первой можно догадываться только из слухов, то вторая уже длительное время состоит в отношениях и недавно стала женой самарского олигарха Алексея Шаповалова. Ксения демонстрирует поклонникам свою роскошную жизнь за средства мужчины и собрала большую аудиторию на своих страницах в соцсетях благодаря роскошным формам и привлекательной внешности.   

no filter, no retouch im not f*g perfect

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

 

Пухлые губы, острый подбородок, аккуратный нос, ярко выраженные скулы, большая грудь, худоба и длинные ноги – всё это общие черты Решетовой и Царицыной. Набор довольно стандартный для избранниц богатых и влиятельных мужчин, однако поклонники уже успели пошутить, что девушки обратились за услугами к одному и тому же хирургу. Обе факт пластики отрицают. «Странно, может Решетовой и не было? Ксюха просто сбегала от своего папика к молодому и горячему Тимати», - выдвинул предположение один из пользователей. Большинство комментаторов согласны, что подмену никто не заметил бы. По их мнению, Решетова, которую застали на отдыхе с Тимати, вполне могла оказаться Царицыной. «Инкубаторные все стали, скоро мужики свои баб путать будут», «у хирургов как будто тоже пресеты есть», - раскритиковали схожесть девушек пользователи.


Яна Белова

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