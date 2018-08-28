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| | Соцсети: Престарелая Пугачева начинает все меньше интересовать мужчин

Соцсети: Престарелая Пугачева начинает все меньше интересовать мужчин

Вчера, 23:40

Даже собственный супруг старается увильнуть от примадонны.

 

Алла Пугачева уже в детстве стала на "звездный путь", с пяти лет выступая на сцене. В жизни Примадонны было пять официальных мужей, не считая потенциальных любовников, у нее дети и внуки, ею восхищались многие мужчины СССР и постсоветских республик. Некоторые из ее спутников жизни были или есть младше ее, но певицу это не смущало, она делила с ними не только карьеру, деньги, но и более личное: себя.

 

Молодость прошла, и теперь Пугачева по-прежнему богата, у нее элитный загородный дом, недвижимость за рубежом и молодой муж. Стараясь нравиться ему, Алла Борисовна пытается молодежно одеваться, гуляя в компании супруга и детей в джинсовых штанах, кепках и ветровках, больше подходящих 20-летним девушкам. Она настойчиво старается обратить на себя внимание мнимым эпатажем, что удавалось в молодости, когда в певицу были влюблены тысячи поклонников. В то время даже имелся некий садист-маньяк, намеревавшийся добраться до Аллы Борисовны, возненавидев ее за песни, которые постоянно слушали его сокамерники.

На сегодняшний день, отмечают пользователи соцсетей, Пугачёва может заинтересовать только женщин в возрасте, тогда как мужчины всех возрастов засматриваются на молодых артисток: Бузову, Монеточку и т.д. При этом им может не нравиться творчество данных исполнительниц, решает «свежее тело», которого у примадонны, по словам интернет-публики, больше нет.

Доказательством того, что Пугачёва начинает всё меньше интересовать мужчин, являются гости её нечастых выступлений. В большинстве случаев это женщины, хотя встречаются и мужчины, однако их интерес к звезде другой - им просто нравятся её песни.

Теряет интерес к престарелой жене и Галкин. Судя по его постам в Instagram и сообщениям в СМИ, его редко можно увидеть дома. Он постоянно работает то на телевидении, то гастролируя с юмористическими номерами, то зарабатывая деньги на свадьбах олигархов. Если же Максим не обременен работой, он развлекается с молодыми родственницами и подругами - Кристиной Орбакайте, Юлией Барановской и другими.


Никита Готский

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