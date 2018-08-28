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| | Фанаты подловили Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Фанаты подловили Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Вчера, 23:27

Звезда «Дома-2» хотела прорекламировать услуги врачей, но спалилась перед поклонниками.

 

Ольга Бузова поделилась с любимыми поклонниками волнующей новостью: она стала лицом одной из клиник красоты родного Санкт-Петербурга, где специалисты работают с самыми последними в мире технологий инновационными препаратами. В результате пост вызвал не совсем такую реакцию, как ожидала артистка. Благодаря интеграции подписчикам удалось подловить звезду "Дома-2", доказав, что её внешность не совсем натуральна.

Мои любимые, хочу с вами поделиться волнующей новостью, я очень счастлива вам сообщить, что стала лицом @anatomia_beauty_clinic в моём родном Санкт-Петербурге? Теперь это моя самая любимая Клиника красоты и здоровья с самыми крутыми инновационными аппаратами! Ну и что немаловажно, это очень доступные цены на все услуги! Я от себя хочу сделать подарок для всех пациенток Питера, скидка 20% абсолютно на всё!!! Целый месяц-весь сентябрь вы можете наслаждаться нашими процедурами?????????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

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Судя по рекламе подобных мест, предполагают фанаты, нынешняя завидная невеста не стесняется пользоваться услугами медиков для того, дабы быть еще привлекательнее и сексапильнее в глазах не только обычных представительниц прекрасного пола, но и потенциальных кандидатов на звание мужа знаменитости. Такие старания ведущей «Дом-2» явно не проходят даром, учитывая ее нынешнюю симпатичную внешность и миловидность.


Никита Готский

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