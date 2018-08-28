Фанаты подловили Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Звезда «Дома-2» хотела прорекламировать услуги врачей, но спалилась перед поклонниками.

Ольга Бузова поделилась с любимыми поклонниками волнующей новостью: она стала лицом одной из клиник красоты родного Санкт-Петербурга, где специалисты работают с самыми последними в мире технологий инновационными препаратами. В результате пост вызвал не совсем такую реакцию, как ожидала артистка. Благодаря интеграции подписчикам удалось подловить звезду "Дома-2", доказав, что её внешность не совсем натуральна.

Судя по рекламе подобных мест, предполагают фанаты, нынешняя завидная невеста не стесняется пользоваться услугами медиков для того, дабы быть еще привлекательнее и сексапильнее в глазах не только обычных представительниц прекрасного пола, но и потенциальных кандидатов на звание мужа знаменитости. Такие старания ведущей «Дом-2» явно не проходят даром, учитывая ее нынешнюю симпатичную внешность и миловидность.

Никита Готский