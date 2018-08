Фанаты подловили Бузову на использовании клиник для создания «красоты»

Мои любимые, хочу с вами поделиться волнующей новостью, я очень счастлива вам сообщить, что стала лицом @anatomia_beauty_clinic в моём родном Санкт-Петербурге? Теперь это моя самая любимая Клиника красоты и здоровья с самыми крутыми инновационными аппаратами! Ну и что немаловажно, это очень доступные цены на все услуги! Я от себя хочу сделать подарок для всех пациенток Питера, скидка 20% абсолютно на всё!!! Целый месяц-весь сентябрь вы можете наслаждаться нашими процедурами?????????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 28, 2018 at 10:08am PDT