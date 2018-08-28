32-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова рассказала об одиночестве

Наивность мешает певице пойти на серьезный шаг, поэтому она старается не заводить отношения.

Модель и исполнительница Татьяна Котова частенько балующая пикантными снимками подписчиков заявила об одиночестве. Экс-участница группы «ВИА Гра» 3 сентября отмечает день рожденья. Скорей всего ее окружение часто говорит с ней на темы замужества, что ей крайне не нравится.

Котова в 2006 году победила в конкурсе «Мисс Россия». Знаменитость отметила, что у нее нет цели найти вторую половину, завести семью и постоянно быть в супружеских хлопотах. Она не считает себя феминисткой, всему виной наивность. Певица живет по старомодным правилам, верит только в чистую и бескорыстную любовь, поэтому не думает жениться из-за того, что уже поджимает возраст.

Экс-участница «ВИА Гры» думает, что интимная близость, замужество и рождение детей должно быть исключительно с человеком, который взаимен в чувствах. Татьяна Котова хочет отношений, но который доведут «не до брака, а до смерти».