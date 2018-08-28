Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем и дорогостоящей страховки

Актер отправился в рехаб лечиться от алкоголизма, а продюсеры фильма в то же время принялись раздумывать над его увольнением.

Издание The Wrap со ссылкой на заявление инсайдеров проинформировало, что Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена в новом фильме: из-за проблем актера с алкоголем и дорогостоящей страховкой фильма от незавершения производства студия Warner Bros. поставила под вопрос его участие в проекте. Представители страховой фирмы подтвердили журналистам, что временные трудности Бена Аффлека могут стать критическими для бюджета картины: специалисты в случае реальной угрозы срыва съемок значительно завысят сумму страхования. В таком случае она составит половину от стоимости производства всего фильма. Ранее в Сети неоднократно появлялись сообщения о том, что Бена Аффлека в новом «Бэтмене» заменят: актер сам планировал отказаться от главной роли и выступить только в качестве продюсера фильма.

Напомним, что на прошлой неделе Бен Аффлек по настоянию экс-супруги Дженнифер Гарнер отправился в рехаб в Лос-Анджелесе для прохождения лечения от алкоголизма. Этот курс реабилитация станет для актера третьим.

Виктория Озерова