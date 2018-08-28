69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

СМИ выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров «С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой Оскорбления Познера, Собчак и минет афроамериканцу: Как Лимонов побывал у Юрия Дудя «Скромнее быть нужно»: Ольга Бузова снова взбесила фанатов своим хвастовством «Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности «Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей
| | «План сработал»: Чтобы сойтись с бывшим, внучка российского олигарха отыграла свадьбу за $4,5 млн

«План сработал»: Чтобы сойтись с бывшим, внучка российского олигарха отыграла свадьбу за $4,5 млн

Сегодня, 19:02

Молодожены пробыли в браке не долго, на что девушка собственно и рассчитывала.

 

Бракосочетание внучки Валерия Когана состоялось в прошлом году. За одних приглашенных знаменитостей пришлось заплатить 4,5 млн долларов. Счастье парочки продлилось не так уж и долго. Внучка олигарха Ирина Беленова заявилась, что пышное торжество было организовано для мести бывшему избраннику. Информацию она опубликовала в Instagram в раздел «Stories». О курьезной новости информирует Daily Mail.

«Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал», - заявила Ирина.

 

Беленова и ее подлинный избранник Дэниел Кенвэй сыграли свадьбу в январе прошлого года. На бракосочетании выступал Элтон Джон, Мэрайя Кэри и легендарный актер Антонио Бандерас.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
«Уши и зубы торчат»: Жена олигарха поделилась неудачным фото в Instagram
«Уши и зубы торчат»: Жена олигарха поделилась неудачным фото в Instagram

Известная фотомодель, а также жена российского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына в Instagram поделилась новым снимком. Однако пользователи посчитали…

Энистон намерена заплатить бывшему мужу за умалчивание её грязных секретов
Энистон намерена заплатить бывшему мужу за умалчивание её грязных секретов

Актриса всерьёз опасается за свою репутацию.

Прекрасная внучка Кобзона стала звездой Сети
Прекрасная внучка Кобзона стала звездой Сети

У певца Иосифа Кобзона семь внуков: пять девочек и двое мальчиков. Родственники знаменитого артиста не ведут светский образ жизни. На закрытии 40-го…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости