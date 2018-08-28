«План сработал»: Чтобы сойтись с бывшим, внучка российского олигарха отыграла свадьбу за $4,5 млн

Молодожены пробыли в браке не долго, на что девушка собственно и рассчитывала.

Бракосочетание внучки Валерия Когана состоялось в прошлом году. За одних приглашенных знаменитостей пришлось заплатить 4,5 млн долларов. Счастье парочки продлилось не так уж и долго. Внучка олигарха Ирина Беленова заявилась, что пышное торжество было организовано для мести бывшему избраннику. Информацию она опубликовала в Instagram в раздел «Stories». О курьезной новости информирует Daily Mail.

«Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал», - заявила Ирина.

Беленова и ее подлинный избранник Дэниел Кенвэй сыграли свадьбу в январе прошлого года. На бракосочетании выступал Элтон Джон, Мэрайя Кэри и легендарный актер Антонио Бандерас.