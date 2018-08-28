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| | Сын Елены Яковлевой показал жуткие травмы до операции

Сын Елены Яковлевой показал жуткие травмы до операции

Сегодня, 19:04

Денис Шальных перенес нелегкую операцию. Ему пришлось обратиться за помощью к медикам после перелома руки и пальца ноги.

 

Сын актрисы Елены Яковлевой показал ряд кадров, сделанных до и после вмешательства врачей. Несмотря на повреждения, парень не терял бодрости духа. С юмором он рассказывал в Instagram о предстоящей операции на руке. По словам парня, ему должны вскрыть конечность и вставить туда пластину.

Уже находясь в клинике, Денис заявил, что медики разрешили просидеть в операционной его коту, назвав это самым «беспрецедентным случаем в истории российской медицины». Помимо этого, он заявил, что был под наркозом и не потерял сознание, поэтому он мог наблюдать за работой медиков. Шальных уверяет, что все было и красиво, и жутко, но ему понравилось. «И самое главное: ты ничего не чувствуешь».

 Сына Яковлевой позиционируют как фрика: его тело покрыто наколками, также парень имеет несколькими страшными травмами. Травмировался молодой человек во время записи своего альбома в группе 2odD.

Ранее Яковлева показала совместное фото с Дмитрием Нагиевым. На снимке актеры кружатся в танце, а Елена держит в руах бокал с шампанским. Оказалось, это кадр из фильма «Елки новые», в котором снимались актеры.


Никита Готский

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