СМИ выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров

Поп-король отечественной эстрады смог заработать почти девять миллионов долларов, но только содержание недвижимости ему обходится в два миллиона рублей в месяц, а пиджаки он покупает стоимостью от 250 тысяч рублей.

Журнал Forbes в рейтинге богатых знаменитостей поместил Филиппа Киркорова на третье место по доходам с состоянием в 8,9 миллионов долларов. Ни для кого не секрет, что поп-король отечественной эстрады привык жить тоже «по-королевски», поэтому СМИ решили провести мини-исследование. Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров.

Представители СМИ подсчитали, что значительную часть доходов поп-короля отечественной эстрады составляют гастроли. По примерным оценкам, за один концерт исполнитель получает около полтора миллиона рублей, а таких выступлений артист дает от 10 до 20 в месяц. Также неплохой доход Филиппу Киркорову приносит участие в телевизионных проектах – в среднем пяти миллионов рублей за съемку, и заказные выступления – по пять миллионов за каждое. Следует отметить, что в последнее время поп-король в тренде, так что дефицита в приглашениях он не испытывает. Караоке-клуб премиум-класса «Филармония», компания по организации детских праздников и бизнес-проекты приносят поп-королю в среднем по шесть миллионов рублей в год. Филипп Киркоров часто участвует и кинопроектах и получает по миллиону за каждый.

Расходы Филиппа Киркорова являются не меньшей статьей в его бюджете. Так, несмотря на недавнее заявление, что ему ничего не нужно «в материальном плане», поп-король тратит много денег на красивые и дорогие вещи: один его пиджак в среднем стоит 250 тысяч рублей, а недавно он приобрел куртку из новой коллекции Dolce & Gabbana за 25 тысяч евро. Содержание недвижимости – квартиры в Москве, загородного дома, виллы в Майами и квартиры в Болгарии – обходится Филипу Киркорову в среднем в два миллиона рублей в месяц. Также поп-король привык не экономить на родных и праздновании мероприятий, поэтому в среднем важные события в его жизни и близких обходится ему в минимум полтора миллиона рублей.

Следует отметить, что в последние годы Филипп Киркоров следит за своими расходами тщательнее, так как у него появилось двое наследников. Поп-король больше «не пускает пыль в глаза» и не берет кредиты.

Виктория Озерова