"Умирающая звезда": Пугачевой грозят слепота и рак

Медики заявляют, что Примадонна рискует столкнуться сразу с несколькими тяжёлыми болезнями.

Фанатов давно волнует состояние Аллы Пугачевой, но сама она редко общается с прессой на эту тему. Это и понятно, ведь никому не хочется вызывать жалость у своих поклонников, которые привыкли видеть кумира сияющим здоровьем и красотой на сцене или на телеэкранах. Однако медики проанализировали имеющиеся данные о здоровье певицы и сделали неутешительные прогнозы: в настоящее время Пугачевой грозит слепота, онкология и не только, а главной причиной этого является ее диабет.

Певица давно страдает от различных проблем, но открыто призналась, что больна сахарным диабетом II типа, только в 2010 году. Как отмечают врачи, к тому времени у Пугачевой были все симптомы этого заболевания – выпадение волос, из-за которого она начала постоянно носить парики и лишний вес, стремительно переходящий в ожирение. В одном из интервью Примадонна на вопрос о том, с помощью какой диеты она худеет, сообщила, что нет у нее никакой диеты, это просто побочный эффект сильного израильского лекарства от диабета.

Однако если проблему ожирения Примадонне удалось с успехом обойти и даже существенно омолодиться внешне, то с опасностью развития онкологического заболевания куда сложнее. Рак может развиться при малоподвижном образе жизни у людей старше 40 лет. Риск значительно повышается при курении (Пугачева курила более 50 лет подряд), а также при употреблении алкогольных напитков. Иммунитет сильно угнетен диабетом, а никотин и спиртное могут нанести решающие «удары» по нему. Из-за избытка инсулиновых рецепторов онкология у больных диабетом развивается в мочевом пузыре и поджелудочной железе.

Отмечают и предпосылки у Пугачевой к значительному ухудшению зрения, вплоть до полной слепоты. Для постановки точного диагноза следует посетить доктора, но судя по тому, как певица часто щурится, присматриваясь к чему-либо, можно предположить, что видит она хуже, чем раньше. Кроме того, Примадонна является большой поклонницей сильно приближенных фото своего лица, благодаря чему можно заметить, что радужная оболочка ее глазных яблок словно покрыта замутненной пленкой.

Тем не менее, преданные фанаты искренне надеются, что «умирающая звезда» проживет как можно больше лет и обязательно увидит взросление своих младших детей, а также внуков и правнуков.