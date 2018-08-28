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| | Луи Си Кей впервые выступил перед публикой после обвинений в домогательствах

Луи Си Кей впервые выступил перед публикой после обвинений в домогательствах

Сегодня, 18:26

Артист посетил клуб Comedy Cellar в Нью-Йорке, где выступал около 15 минут, хотя о его участии организаторы заранее не объявляли.

 

За все время небольшого выступления комик Луи Си Кей ни разу не вспомнил об обвинениях в домогательстве, более того публика его встретила бурными овациями. Организаторы сообщают, что Луи пытался продемонстрировать нетрадиционный для себя материал: юморист попрактиковал совершенно новую для себя программу. Другие артисты, выступавшие в тот вечер, заявили, что в концерте Си Кея не было ничего удивительного.

В минувшем году пят женщин заявили, что Луи Си Кей неоднократно домогался их. Так, юморист почти двадцать лет назад показывал им свои половые органы и занимался онанизмом в их присутствии. Вскоре после этого некоторые телеканалы прекратили с ним сотрудничество, Луи заметил, что занимался непристойностями, но делал это исключительно по согласию других людей, которые думали, что он шутит.


Никита Готский

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