Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой

Недавно на ТНТ начался показ шоу, где будут искать жениха Бузовой и одним из кандидатов стал бывший возлюбленный победительницы «Холостяка».

В «Замуж за Бузову» экс-парень Дарьи Клюкиной Сергей Наумов с братом Андреем. По его словам, он познакомился с девушкой, когда та была обычной студенткой, пока в один момент ей не позвонили и не предложили поучаствовать в «Холостяке». Паре пришлось разойтись из-за «звездности» Клюкиной и ее новой красивой жизни.

Дарья негативно отреагировала на такие слова Сергея, заявив, что расстались они совсем по-другому. Согласно версии девушки, они разошлись, так как ее мужчина уделял ей мало внимания и по рангу ставил ее ниже своего брата, с которым у него больше интересов. Клюкина заявила, что ей стыдно за слова Сергея: «некоторые люди совершают глупые поступки, а стыдно мне».

Никита Готский