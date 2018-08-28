«Совсем не любит внуков»: Почему Пугачева лишила наследства детей Орбакайте

Поклонники певицы предполагают, что она разделила наследников на любимых и нелюбимых.

Не так давно отечественная пресса обнародовала завещание Аллы Пугачевой, в котором указывается, что все свое имущество после смерти Примадонна завещала старшей дочери и старшему внуку. Поклонники звезды строят догадки о том, почему Пугачева лишила наследства еще двоих детей Орбакайте. К слову, пока неизвестно какую часть своего состояния 69-летняя артистка оставит своим младшим детям Елизавете и Гарри, а также супругу Максиму Галкину.

Одной из версий фанатов является та, что Примадонна «совсем не любит своих внуков» Дени Байсарова и Клавдию Земцову. В свое время биологический отец Дени изменял Орбакайте, избил её, а потом и украл самого мальчика, но юноша принял сторону папы, что возмутило Пугачеву. В этом случае лишение наследства может быть своеобразной «местью» внуку. А вот лишить части своего состояния единственную внучку Пугачева могла не из-за нелюбви, а уже потому что девочка слишком мала, чтобы распоряжаться такими большими деньгами. Оставить без наследства Галкина певица могла, чтобы показать, что молодой муж живет с ней не с целью похоронить и завладеть ее деньгами, а из-за чистой и бескорыстной любви.

В последнее время здоровье Пугачевой все больше ухудшается, выходы в свет артистке даются все с большим трудом. Диабет звезды дает о себе знать: из-за лекарств она сильно похудела, к тому же вынуждена постоянно носить парики. Как сообщали представители Примадонны совсем недавно, не исключено, что завещание в будущем еще неоднократно изменится.