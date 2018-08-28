69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой Оскорбления Познера, Собчак и минет афроамериканцу: Как Лимонов побывал у Юрия Дудя «Скромнее быть нужно»: Ольга Бузова снова взбесила фанатов своим хвастовством «Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности «Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет
| | «Совсем не любит внуков»: Почему Пугачева лишила наследства детей Орбакайте

«Совсем не любит внуков»: Почему Пугачева лишила наследства детей Орбакайте

Сегодня, 17:34

Поклонники певицы предполагают, что она разделила наследников на любимых и нелюбимых.

 Не так давно отечественная пресса обнародовала завещание Аллы Пугачевой, в котором указывается, что все свое имущество после смерти Примадонна завещала старшей дочери и старшему внуку. Поклонники звезды строят догадки о том, почему Пугачева лишила наследства еще двоих детей Орбакайте. К слову, пока неизвестно какую часть своего состояния 69-летняя артистка оставит своим младшим детям Елизавете и Гарри, а также супругу Максиму Галкину.

Одной из версий фанатов является та, что Примадонна «совсем не любит своих внуков» Дени Байсарова и Клавдию Земцову. В свое время биологический отец Дени изменял Орбакайте, избил её, а потом и украл самого мальчика, но юноша принял сторону папы, что возмутило Пугачеву. В этом случае лишение наследства может быть своеобразной «местью» внуку. А вот лишить части своего состояния единственную внучку Пугачева могла не из-за нелюбви, а уже потому что девочка слишком мала, чтобы распоряжаться такими большими деньгами. Оставить без наследства Галкина певица могла, чтобы показать, что молодой муж живет с ней не с целью похоронить и завладеть ее деньгами, а из-за чистой и бескорыстной любви.

В последнее время здоровье Пугачевой все больше ухудшается, выходы в свет артистке даются все с большим трудом. Диабет звезды дает о себе знать: из-за лекарств она сильно похудела, к тому же вынуждена постоянно носить парики. Как сообщали представители Примадонны совсем недавно, не исключено, что завещание в будущем еще неоднократно изменится.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Орбакайте рассказала правду о переезде Пугачевой на Кипр «с концами»
Орбакайте рассказала правду о переезде Пугачевой на Кипр «с концами»

Кристина Орбакайте рассказала журналистам, как близкие готовятся к 69-летию Аллы Пугачевой, и ответила на вопрос о переезде Примадонны на Кипр на ПМЖ.

Дети и внуки Пугачевой
Дети и внуки Пугачевой "осчастливили" родных синяками под глазами

 Ради своих детей Примадонна отказалась от светских раутов. Пока она проводит лето с близнецами и внуками, ее супруг Максим Галкин усердно трудится на…

"Совсем девочка-старушка": Пугачева вприпрыжку поприветствовала поклонников

Настроения прибавил образ певицы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости