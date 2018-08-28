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| | Анастасия Шубская впервые во всей красе показала своего сына

Анастасия Шубская впервые во всей красе показала своего сына

Сегодня, 17:17

Дочери Веры Глаголевой помогала присматривать за маленьким ребенком ее любимая сестра, за что та выразила ей огромную благодарность.

 

Анастасия Шубская выложила в Instagram снимок своего сына Сергея, названного в честь покойного брата ее супруга Александра Овечкина. Сына Шубской держит в руках ее сестра Мария Нахапетова, у которой уже имеется опыт ухода за младенцами. Она воспитывает сыновей Мирона и Кирилла. Помимо того, Анастасия также может призвать сестру Анну, которая растит дочь Полину.

Шубская впервые показала фото сына во всей красе, демонстрируя прежде только его ножки. Александр и его жена не хотели, дабы лицо их ребенка увидело большое число людей до крещения мальчика, объяснив это своей религиозностью.

 Ранее сообщалось, что Александр Овечкрин попал в топ-10 лучших хоккеистов NHL 19. капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял третье место, уступив Коннору МакДэвиду из «Эдмонтона» и Сидни Кросби из «Пингвинз Питтсбургз».


Никита Готский

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